На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды

Вечером в понедельник, 17 ноября, на улице Кижеватова в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, в 18:40 20-летний водитель «Лады-Калины» сбил пешехода, 47-летнего мужчину.
Как рассказали очевидцы, под колеса попал доставщик еды.
«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.
По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
27 июня на улице Захарова в Пензе также случилось ДТП с участием доставщика еды. Курьер передвигался на велосипеде, его сбил водитель на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с пересечением с улицей Ставского. Момент попал на видео.
