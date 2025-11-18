Происшествия

На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды

Печать
Telegram

Вечером в понедельник, 17 ноября, на улице Кижеватова в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:40 20-летний водитель «Лады-Калины» сбил пешехода, 47-летнего мужчину.

Как рассказали очевидцы, под колеса попал доставщик еды.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

27 июня на улице Захарова в Пензе также случилось ДТП с участием доставщика еды. Курьер передвигался на велосипеде, его сбил водитель на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с пересечением с улицей Ставского. Момент попал на видео.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото, видео «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети