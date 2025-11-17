Происшествия

В Лунинском районе пенсионерка попала под поезд и выжила

В Лунинском районе 71-летняя местная жительница попала под поезд. ЧП случилось в начале ноября, о нем рассказали в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

На станции Танеевка пенсионерку сбил пассажирский поезд сообщением Воркута - Адлер.

Машинист увидел человека рядом с железнодорожным полотном, подал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.

Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В апреле этого года в Лунинском районе случилось еще одно ЧП на железной дороге: на перегоне между станциями Лунино и Гольцовка поездом травмировало мужчину, он лишился правой руки (до предплечья).

