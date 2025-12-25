Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки

В Пензе полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже новогоднего шара с елки, которая установлена у торгового центра на улице Суворова.
Получив сообщение о преступлении, сотрудники патрульно-постовой службы сразу выехали на место и стали изучать записи с камер и опрашивать очевидцев.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - молодой человек 2002 года рождения, проживающий неподалеку от места происшествия», - сообщили в областном УМВД России.
Пензенец дал признательные показания и рассказал, что отнес шар домой. По словам горожанина, он совершил кражу по глупости. Продавать добычу молодой человек не планировал.
По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела.
