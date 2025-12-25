Криминал

Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки

Печать
Telegram

В Пензе полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже новогоднего шара с елки, которая установлена у торгового центра на улице Суворова.

Получив сообщение о преступлении, сотрудники патрульно-постовой службы сразу выехали на место и стали изучать записи с камер и опрашивать очевидцев.

Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки

«В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - молодой человек 2002 года рождения, проживающий неподалеку от места происшествия», - сообщили в областном УМВД России.

Пензенец дал признательные показания и рассказал, что отнес шар домой. По словам горожанина, он совершил кражу по глупости. Продавать добычу молодой человек не планировал.

Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото и видео областного УМВД
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети