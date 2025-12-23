В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских

23.12.2025 | 09:21

В Пензенской области к охране общественного порядке в новогоднюю ночь привлекут 338 полицейских, 52 росгвардейца и 170 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Места празднования обследуют с помощью специальных устройств, а также служебных собак, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Планируется, что в ночь с 31 декабря на 1 января в регионе организуют 80 новогодних мероприятий в 51 населенном пункте.

В Рождественскую ночь богослужения пройдут в 180 храмах. Для охраны порядка в это время также привлекут полицейских и росгвардейцев.

«Предусмотрен комплекс досмотровых мероприятий для обеспечения безопасности всех участников праздничных событий», - предупредили в полиции.

В Пензе 31 декабря на площади Ленина запланирована праздничная радиопрограмма, начало - в 23:00. Новогодние номера прозвучат по радио и на роллердроме Комсомольского парка (2:00).