В Лунинском районе мужчина попал под поезд и потерял руку

21.04.2025 | 21:58

В Пензенской области жителя Лунинского района травмировало поездом. ЧП случилось 21 апреля на перегоне между станциями Лунино и Гольцовка.

Мужчина лишился правой руки (до предплечья) и был направлен в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Пензенским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», - сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Очевидцы уточнили в Сети, что после ЧП «молодой человек достал наручники и пристегнул оторванную руку к другой, чтобы ее не потерять».