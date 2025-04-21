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Происшествия

В Лунинском районе мужчина попал под поезд и потерял руку

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В Пензенской области жителя Лунинского района травмировало поездом. ЧП случилось 21 апреля на перегоне между станциями Лунино и Гольцовка.

Мужчина лишился правой руки (до предплечья) и был направлен в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Пензенским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», - сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Очевидцы уточнили в Сети, что после ЧП «молодой человек достал наручники и пристегнул оторванную руку к другой, чтобы ее не потерять».

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Источник — фото «Пенза Новости»
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