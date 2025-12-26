Бизнес на 2,6 млрд: полиция выявила сеть нелегальных типографий

26.12.2025 | 16:01

Пензенские полицейские помогли выявить сеть нелегальных типографий, которые действовали в нескольких регионах страны и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и многое другое.

Большинство подделок печатали на официальных бланках, куда вносилась ложная информация.

Злоумышленники находили клиентов по объявлениям в соцсетях, мессенджерах и на сайтах. Полиция обнаружила не менее 200 таких ресурсов. Готовые фальшивые документы отправляли почтой, в пределах Москвы и Московской области их доставляли курьеры.

«Подпольные типографии располагались как по местам проживания сообщников, так и в промышленных помещениях», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общий доход от нелегального бизнеса превысил 2,6 млрд рублей. В жилье подозреваемых нашли и изъяли готовые к продаже документы, а также оборудование для их изготовления, бланки, печати, штампы разных учреждений и организаций.

По факту изготовления и сбыта поддельных документов возбудили уголовные дела. 14 фигурантов заключили под стражу, для 45 избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас правоохранители устанавливают личности соучастников подозреваемых и выявляют все эпизоды преступления.