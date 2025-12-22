В Каменском районе молодой томич опрокинулся на угнанном КамАЗе

В Каменском районе задержали 22-летнего жителя Томской области, который подозревается в угоне грузовика.
Молодой человек приехал на Пензенскую землю в поисках жилья и работы. Устроившись на предприятие, он заметил, что некоторые машины на уличной стоянке не запираются на ночь.
В один из дней, будучи пьяным и не имея водительских прав, томич решил покататься на КамАЗе, припаркованном с ключом в замке зажигания на строительной площадке.
Молодой человек угнал машину, но, не проехав и 5 километров, не справился с управлением. Грузовик вылетел с проезжей части и опрокинулся.
В отношении томича составили несколько административных протоколов и завели уголовное дело. За угон он может лишиться свободы на срок до 5 лет, уточнили в региональном УМВД России.
