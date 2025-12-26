Криминал

Мошенники едва не сделали своей пособницей 86-летнюю пензячку

86-летнюю жительницу Пензы мошенники сделали курьером в своей преступной схеме, уговорив забрать деньги у другой пожилой горожанки. Злоумышленники рассказали пенсионерке, что она участвует в операции правоохранителей и спасает чужие сбережения от перевода на счета экстремистских организаций.

Деньги женщина должна была взять у 67-летней жительницы областного центра. У той под предлогом замены газового счетчика выманили код из СМС, потом с ней связался «сотрудник силового ведомства» и заявил о попытке похитить деньги с банковского счета. Для спасения сбережений пенсионерка должна была передать сумму «доверенному лицу».

Женщина сняла 760 000 рублей, положила купюры в пакет и, следуя указанию мошенника, вышла к своему подъезду, ожидая курьера. Им оказалась пожилая пензячка, тоже ставшая жертвой аферистов.

Однако сотрудники полиции вовремя получили информацию о грядущей передаче денег и застали женщин на месте в критический момент. Обеих пензячек доставили в отдел, допросили их и полностью раскрыли замысел злоумышленников.

«Пенсионерки выразили искреннюю благодарность полицейским за их профессионализм и бдительность, которые помогли избежать тяжелых последствий. В завершение стражи порядка провели разъяснительную беседу, подробно рассказав об используемых мошеннических схемах и способах защиты от них», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Источник — фото, видео УМВД
