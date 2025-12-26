Мошенники едва не сделали своей пособницей 86-летнюю пензячку

86-летнюю жительницу Пензы мошенники сделали курьером в своей преступной схеме, уговорив забрать деньги у другой пожилой горожанки. Злоумышленники рассказали пенсионерке, что она участвует в операции правоохранителей и спасает чужие сбережения от перевода на счета экстремистских организаций.
Деньги женщина должна была взять у 67-летней жительницы областного центра. У той под предлогом замены газового счетчика выманили код из СМС, потом с ней связался «сотрудник силового ведомства» и заявил о попытке похитить деньги с банковского счета. Для спасения сбережений пенсионерка должна была передать сумму «доверенному лицу».
Женщина сняла 760 000 рублей, положила купюры в пакет и, следуя указанию мошенника, вышла к своему подъезду, ожидая курьера. Им оказалась пожилая пензячка, тоже ставшая жертвой аферистов.
Однако сотрудники полиции вовремя получили информацию о грядущей передаче денег и застали женщин на месте в критический момент. Обеих пензячек доставили в отдел, допросили их и полностью раскрыли замысел злоумышленников.
«Пенсионерки выразили искреннюю благодарность полицейским за их профессионализм и бдительность, которые помогли избежать тяжелых последствий. В завершение стражи порядка провели разъяснительную беседу, подробно рассказав об используемых мошеннических схемах и способах защиты от них», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Новости по теме
- Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки
- Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве
- Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес
- Раскрыто самое популярное заблуждение россиян о мошенниках
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- В Каменском районе молодой томич опрокинулся на угнанном КамАЗе
- Внук обвинил бабушку с дедом в воспитании отца-подкаблучника и набросился на них с ножом
- Российские суды начали отказывать возвращать пенсионеркам квартиры
- Многодетный отец захотел построить дом и потерял полмиллиона рублей
- Юный пензенец отдал мошенникам сбережения семьи
Последние новости
- В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара
- Мокшанца наказали рублем за слежку за женой
- Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки
- Вымогательство взятки: чиновнику из Россельхознадзора вынесли приговор
- В Пензе возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев на пр. Победы
- В Каменке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей
- Четверо пензенцев получили более 1 млн на проведении азартных игр
- Двое пензенцев вырастили для себя 3 кг конопли
- Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца
- Осудили пензенцев, изготовивших фиктивные документы для мигрантов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!