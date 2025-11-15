Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке

15.11.2025 | 14:03

В Пензе следователи проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины при пожаре в 1-м Суходольном проезде (Нахаловка).

Трагедия случилась в ночь на субботу, 15 ноября. Загорелся частный дом площадью 120 кв. м. На ликвидацию пламени привлекли 24 пожарных и 7 единиц техники.

После тушения огня в жилой комнате спасатели нашли погибших - 58-летнего мужчину и 55-летнюю женщину.

«При осмотре на телах каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - рассказали в региональном СУ СКР.

Предварительно, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети.

По результатам проверки примут процессуальное решение.