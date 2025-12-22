В селе Чаадаевка Городищенского района огонь уничтожил баню

Вечером в воскресенье, 21 декабря, в селе Чаадаевка Городищенского района случился пожар. Сигнал поступил спасателям в 16:34.
На улице Больничной полностью сгорела баня с пристроем общей площадью 25 квадратных метров.
От областного пожарно-спасательного центра тушением огня занимались 5 человек, привлекалась 1 спецмашина.
Никто из людей во время ЧП не пострадал.
«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Новости по теме
- Российский артист едва не погиб во время фаер-шоу после действия зрительницы
- В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке
- В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри
- В Верхнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина
- На улице Свободы в Пензе сгорел автомобиль
- Россиянка целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума
- Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе
- В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом
- На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
Последние новости
- На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка
- В Кузнецком районе молодой водитель врезался в опору ЛЭП
- В ДТП с бензовозом на ул. Свободы в Пензе пострадал ребенок
- В Пачелмском районе мужчина провалился под лед и погиб
- На Сурском водохранилище мужчина провалился под лед
- В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»
- При столкновении фур в Спасском районе погиб человек
- В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке
- В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри
- В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!