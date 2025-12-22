В селе Чаадаевка Городищенского района огонь уничтожил баню

22.12.2025 | 10:42

Вечером в воскресенье, 21 декабря, в селе Чаадаевка Городищенского района случился пожар. Сигнал поступил спасателям в 16:34.

На улице Больничной полностью сгорела баня с пристроем общей площадью 25 квадратных метров.

От областного пожарно-спасательного центра тушением огня занимались 5 человек, привлекалась 1 спецмашина.

Никто из людей во время ЧП не пострадал.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.