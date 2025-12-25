Скончалась народная артистка Вера Алентова

На 84-м году жизни скончалась артистка Вера Алентова. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина в четверг, 25 декабря.
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», - гласит пост, размещенный на сайте учреждения культуры.
Причиной смерти мог стать инфаркт миокарда. Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Многим запомнился их творческий дуэт в фильме «Зависть богов», снятом Владимиром Меньшовым в 2000 году.
Алентову экстренно вынесли на носилках из здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского и увезли на скорой помощи в больницу, сообщил телеграм-канал Msk1.ru.
В пути до больницы врачи проводили реанимацию, но спасти жизнь актрисы не удалось.
Вера Алентова известна также как театральный педагог. За заслуги в искусстве она была удостоена Госпремии СССР и Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых, а также звания народной артистки Российской Федерации.
Самые известные ее роли - Катя в фильме «Москва слезам не верит», завуч Валентина Андроновна («Завтра была война»), редактор Соня Аниканова («Зависть богов»).
