Происшествия

При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека

В ночь на субботу, 15 ноября, в Пензе в 1-м Суходольном проезде (Нахаловка) загорелся частный жилой дом площадью 120 кв. метров.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 1:13.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован», - рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

Всего на тушение пламени привлекли 24 человек и 7 единиц техники.

Во время проливки и разборки конструкций обнаружили тела 2 человек. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Источник — фото, видео МЧС
