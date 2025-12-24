Происшествия

При пожаре на ул. Ульяновской в Пензе эвакуировали 2 человек

Печать
Telegram

Днем в среду, 24 декабря, на Ульяновской, 62, в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 13:04.

Возгорание произошло на 3-м этаже 5-этажного многоквартирного дома. Огнем повредило кухню (8 кв. м) и коридор (2 кв. м).

Эвакуировали 2 человек. Никто из людей не пострадал.

«На тушение привлекалось 4 единицы техники, 14 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, уточняются причина и обстоятельства пожара.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети