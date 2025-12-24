При пожаре на ул. Ульяновской в Пензе эвакуировали 2 человек

24.12.2025 | 14:59

Днем в среду, 24 декабря, на Ульяновской, 62, в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 13:04.

Возгорание произошло на 3-м этаже 5-этажного многоквартирного дома. Огнем повредило кухню (8 кв. м) и коридор (2 кв. м).

Эвакуировали 2 человек. Никто из людей не пострадал.

«На тушение привлекалось 4 единицы техники, 14 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, уточняются причина и обстоятельства пожара.