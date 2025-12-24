При пожаре на ул. Ульяновской в Пензе эвакуировали 2 человек

Днем в среду, 24 декабря, на Ульяновской, 62, в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 13:04.
Возгорание произошло на 3-м этаже 5-этажного многоквартирного дома. Огнем повредило кухню (8 кв. м) и коридор (2 кв. м).
Эвакуировали 2 человек. Никто из людей не пострадал.
«На тушение привлекалось 4 единицы техники, 14 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, уточняются причина и обстоятельства пожара.
Новости по теме
- В селе Чаадаевка Городищенского района огонь уничтожил баню
- Российский артист едва не погиб во время фаер-шоу после действия зрительницы
- В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке
- В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри
- В Верхнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина
- На улице Свободы в Пензе сгорел автомобиль
- Россиянка целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума
- Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе
- В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом
- На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня
Последние новости
- На улице Пролетарской в Пензе насмерть сбили мужчину
- Стали известны подробности ДТП с бензовозом в Пензе
- Пензенец искал собеседников и поднял на ноги жителей дома на Ладожской
- В поселке Чаадаевка Toyota врезалась в столб
- На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка
- В Кузнецком районе молодой водитель врезался в опору ЛЭП
- В селе Чаадаевка Городищенского района огонь уничтожил баню
- В ДТП с бензовозом на ул. Свободы в Пензе пострадал ребенок
- В Пачелмском районе мужчина провалился под лед и погиб
- На Сурском водохранилище мужчина провалился под лед
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!