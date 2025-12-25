41-летний болельщик скончался в «Дизель-Арене» перед матчем

В среду, 24 декабря, матч пензенского «Дизеля» омрачился трагедией. На зрительской трибуне перед началом игры скончался мужчина.
О том, что один из болельщиков потерял сознание и ему пытались помочь, сообщалось в чате клуба в мессенджере Telegram. 25-го числа в группе «Дизеля» в соцсети «ВКонтакте» появились подробности.
Скончавшемуся мужчине исполнился 41 год. Он был болельщиком со стажем и приходил вместе с женой и 2 детьми на игры «Дизеля» и «Дизелиста».
«Судьба распорядилась так, что большой праздник превратился в большое горе», - говорится в посте.
Домашний матч «Дизеля» стал последним в 2025 году. Команда встретилась с ХК «Буран» из Воронежа. За игрой следили более 4 000 зрителей.
