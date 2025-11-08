Происшествия

Прекращены поиски 10-летнего мальчика из Кузнецка

Волонтеры и родственники прекратили поиски 10-летнего жителя Кузнецка. Мальчик исчез в четверг, 6 ноября.

Вечером 7-го числа информация о пропавшем ребенке появилась сначала в кузнецкой группе во «ВКонтакте», затем ориентировку распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

В 22:24 волонтеры опубликовали сообщение: «Найден, жив!» Подробности о том, где ребенка обнаружили, не разгласили.

«Слава богу, нашелся. Какая радость родителям», «Слава Богу. Не пропадай», - прокомментировали пользователи.

Волонтеры продолжают поиски другого кузнечанина - 28-летнего Александра Евдокимова. Мужчина пропал 30 октября.

Источник — фото «ЛизаАлерт»
