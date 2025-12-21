В Пачелмском районе мужчина провалился под лед и погиб

В субботу, 20 декабря, в Пачелмском районе случилась еще одна трагедия на воде. На пруду Старый Валовай 49-летний мужчина провалился под лед и погиб.
О происшествии сообщили очевидцы, уточнили в ГУ МЧС по области. Тело извлекли водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.
Это уже не первый инцидент с начала зимы. 18 декабря на Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. Пенсионера достали из воды, но он скончался на месте.
Спасатели напоминают: ледостав - самое опасное время, когда погибает большинство людей, пытающихся сократить путь через водоем.
Безопасная толщина льда для 1 человека – как минимум 7 см. Сейчас покров на водоемах гораздо тоньше, у него серый цвет. Различить оттенок в сумерках, в тумане либо в снегопад затруднительно. Поэтому нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
Крайне опасным считается также лед под снегом и сугробами, у берега.
