В Пачелмском районе мужчина провалился под лед и погиб

В субботу, 20 декабря, в Пачелмском районе случилась еще одна трагедия на воде. На пруду Старый Валовай 49-летний мужчина провалился под лед и погиб.

О происшествии сообщили очевидцы, уточнили в ГУ МЧС по области. Тело извлекли водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

Это уже не первый инцидент с начала зимы. 18 декабря на Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. Пенсионера достали из воды, но он скончался на месте.

Спасатели напоминают: ледостав - самое опасное время, когда погибает большинство людей, пытающихся сократить путь через водоем.

Безопасная толщина льда для 1 человека – как минимум 7 см. Сейчас покров на водоемах гораздо тоньше, у него серый цвет. Различить оттенок в сумерках, в тумане либо в снегопад затруднительно. Поэтому нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Крайне опасным считается также лед под снегом и сугробами, у берега.

Источник — фото pxhere.com
