На Сурском водохранилище мужчина провалился под лед

На Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. ЧП случилось 18 декабря, о нем стало известно в субботу, 20-го числа.
Пенсионера достали из воды очевидцы. Однако через некоторое время он скончался на месте происшествия.
«Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен. С целью недопущения происшествий инспекторы Центра ГИМС регулярно проводят профилактические рейды», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.
Спасатели напомнили:
- безопасная толщина ледяного покрова для одного человека не менее 7 см, нельзя собираться группами на его отдельных участках;
- опасно выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад);
- размещаться на льду от других рыбаков нужно на расстоянии 3 метров, обязательно иметь при себе средства спасения;
- крайне опасным считается лед под снегом и сугробами, а также у берега;
- нельзя выходить на лед, где выставлены таблички, запрещающие это делать.
