Происшествия

В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка

Печать
Telegram

В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка Александр Владимирович Евдокимов. Его местонахождение неизвестно с 30 октября.

В субботу, 1 ноября, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.

Рост пропавшего - 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

Он был одет в темно-зеленую куртку, темно-серые джинсы, на ногах - серые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «ЛизаАлерт»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети