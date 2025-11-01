01.11.2025 | 16:38

В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка Александр Владимирович Евдокимов. Его местонахождение неизвестно с 30 октября.

В субботу, 1 ноября, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.

Рост пропавшего - 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

Он был одет в темно-зеленую куртку, темно-серые джинсы, на ногах - серые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.