В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка Александр Владимирович Евдокимов. Его местонахождение неизвестно с 30 октября.
В субботу, 1 ноября, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.
Рост пропавшего - 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.
Он был одет в темно-зеленую куртку, темно-серые джинсы, на ногах - серые кроссовки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
