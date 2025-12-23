Происшествия

Пензенец искал собеседников и поднял на ноги жителей дома на Ладожской

В Пензе задержали 37-летнего нетрезвого хулигана. Мужчина стремился попасть в квартиры дома на улице Ладожской.

Все произошло около 23:00 понедельника, 22 декабря. Покой жильцов нарушил неизвестный, который громко кричал, колотил в двери квартир, дергал за их ручки. Горожане позвонили в полицию.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся поблизости. Правоохранители попытались успокоить хулигана, но тот так и не образумился, продолжал шуметь и нарушать общественный порядок.

Пензенца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

«Как выяснилось позже, мужчина находился в гостях у друга, после ссоры вышел из квартиры и решил «найти собеседников», беспокоя жильцов дома», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото Росгвардии
