Кузнечанка сообщила о нападении бродячих собак на ее дочь

15.12.2025 | 11:54

В Пензенской области случилось еще одно нападение бродячих собак на ребенка. На этот раз инцидент произошел в Кузнецке утром 15 декабря. Сообщение появилось в телеграм-канале «Подслушано в Кузнецке (ПвК)».

«И опять Белинского, 137а! Ребенок пошел в школу, и на тротуаре напали собаки, порвали куртку! Я в это время была с ней на телефоне, собаки рычали, кидались. Дочь очень сильно напугалась, кричала о помощи, но никого не было, пока я выбегала из подъезда, собак сфотографировать не удалось!» - рассказала мать пострадавшей девочки.

Она призвала и. о. главы Кузнецка Виктора Агафонова обратить внимание на проблему и принять меры, чтобы исправить ситуацию.

12 декабря аналогичное ЧП случилось возле дома на улице Ленина в Сосновоборске. Отец пострадавшего ребенка уточнил, что, хотя обошлось без укусов, тот сильно испугался.

Случай привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Областное управление СКР начало проверку по сообщению.

Источник фото - телеграм-канал «Подслушано в Кузнецке (ПвК)».