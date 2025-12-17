В Нижнеломовском районе пропал 66-летний пенсионер

В Нижнеломовском районе Пензенской области разыскивают 66-летнего жителя села Аршиновка Александра Николаевича Кремнева. 8 декабря он ушел из дома в неизвестном направлении.
Ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост сельчанина - 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы и карие глаза, есть усы и борода.
В день исчезновения на мужчине была зеленая камуфлированная куртка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
