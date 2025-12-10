Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы

В Кузнецке зафиксировали факт нарушения экологических норм. Житель города сбросил на почву жидкие отходы.
Это повторное нарушение, рассказали в минлесхозе. Кузнечанин уже наносил вред окружающей среде, сбрасывая жидкие отходы.
Мужчину привлекли к ответственности, его оштрафовали на 3 000 рублей.
Ранее факт нарушения экологических норм выявили в Пензе. Мужчина выбросил строительный мусор в водоохранной зоне ручья Безымянного.
Его личность установили, виновного оштрафовали на 2 000 рублей.
Новости по теме
- Порядок назначения штрафа за несообщение о переезде изменится
- Житель Кузнецка получил срок за кражу денег с чужой карты
- Житель Спасска ответил за избиение жены из ревности
- В магазине около вокзала на Пензе-I продавали просрочку
- Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки
- Россиянку наказали за продажу военных шевронов с одной деталью
- Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию
- В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля
- В Пензе перевозчиков оштрафуют за грязные автобусы четырех маршрутов
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
Последние новости
- Житель Спасска ответил за избиение жены из ревности
- Ветерану СВО из Пензенской области выдали средства реабилитации
- В Чаадаевке спасатели вытащили собаку из колодца
- В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей
- Пензенцы недовольны отсутствием павильона на Привокзальной площади
- Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- В Пензе спасли жизнь пациентке с аневризмой мозга
- Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!