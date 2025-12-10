Из жизни

Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы

В Кузнецке зафиксировали факт нарушения экологических норм. Житель города сбросил на почву жидкие отходы.

Это повторное нарушение, рассказали в минлесхозе. Кузнечанин уже наносил вред окружающей среде, сбрасывая жидкие отходы.

Мужчину привлекли к ответственности, его оштрафовали на 3 000 рублей.

Ранее факт нарушения экологических норм выявили в Пензе. Мужчина выбросил строительный мусор в водоохранной зоне ручья Безымянного.

Его личность установили, виновного оштрафовали на 2 000 рублей.

Источник — фото минлесхоза
