Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы

10.12.2025 | 08:27

В Кузнецке зафиксировали факт нарушения экологических норм. Житель города сбросил на почву жидкие отходы.

Это повторное нарушение, рассказали в минлесхозе. Кузнечанин уже наносил вред окружающей среде, сбрасывая жидкие отходы.

Мужчину привлекли к ответственности, его оштрафовали на 3 000 рублей.

Ранее факт нарушения экологических норм выявили в Пензе. Мужчина выбросил строительный мусор в водоохранной зоне ручья Безымянного.

Его личность установили, виновного оштрафовали на 2 000 рублей.