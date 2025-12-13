Происшествия

В Кузнецке в мебельном цехе случился пожар

Утром в субботу, 13 декабря, в Кузнецке произошел пожар на мебельном производстве. ЧП случилось на улице Республики.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:46. В 8:55 был объявлен ранг пожара 1 БИС. Он означает, что для тушения пламени не хватает сил одного гарнизона.

Огонь бушевал на площади 100 кв. метров. Для его ликвидации привлекли 6 единиц техники.

«Погибших и пострадавших не зарегистрировано», - сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По факту случившегося проводят проверку. Специалисты установят причины и обстоятельства возгорания.

11 декабря в Пензе пожар произошел на литейно-механическом заводе «МашСталь». Загорелось масло в приямке на площади 40 кв. м.

Источник — фото МЧС
