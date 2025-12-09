Житель Кузнецка получил срок за кражу денег с чужой карты

09.12.2025 | 11:38

42-летний кузнечанин обокрал свою близкую знакомую, чтобы уехать в Пензу и отдохнуть. Его добычей стали 166 000 рублей.

30 августа мужчина вытащил из сумки горожанки банковскую карту и, зная ПИН-код, снял деньги.

Затем он отправился в областной центр и потратил украденное на аренду квартиры и покупку спиртного.

Кузнечанка обнаружила пропажу 1 сентября, когда просматривала выписку со счета.

Мужчина признал вину и частично вернул похищенное (35 000 рублей). Давать показания он отказался.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в областной прокуратуре.