В Пензе на улице Суворова сбили 12-летнюю девочку

30.09.2025 | 11:00

В Пензе утром во вторник, 30 сентября, на улице Суворова под колеса иномарки попал ребенок.

По предварительным данным, авария случилась в 7:15 напротив дома № 141. 58-летний водитель на Audi 80 сбил 12-летнюю девочку-пешехода. Она получила травмы и была доставлена в медучреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной ГАИ.

24 сентября на улице Кирова, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с Троицким монастырем, сбили 9-летнего ребенка.

В тот же день на ГПЗ 10-летняя девочка попала под колеса «Лады-Ларгус».