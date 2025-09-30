В Пензе на улице Суворова сбили 12-летнюю девочку

В Пензе утром во вторник, 30 сентября, на улице Суворова под колеса иномарки попал ребенок.
По предварительным данным, авария случилась в 7:15 напротив дома № 141. 58-летний водитель на Audi 80 сбил 12-летнюю девочку-пешехода. Она получила травмы и была доставлена в медучреждение.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной ГАИ.
24 сентября на улице Кирова, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с Троицким монастырем, сбили 9-летнего ребенка.
В тот же день на ГПЗ 10-летняя девочка попала под колеса «Лады-Ларгус».