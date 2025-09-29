В Белинском девочка-подросток попала в ДТП на мопеде

29.09.2025 | 11:19

В субботу, 27 сентября, в городе Белинском случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали подростки.

По предварительным данным, в 11:00 на улице Пригородной столкнулись мопед «Альфа», за рулем которого находилась 15-летняя девочка, и Opel Omega с 49-летним водителем.

Мотоциклистка и ее пассажир, 13-летний мальчик, получили травмы, обоим потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Похожее ДТП случилось 14 сентября в Кузнецке. На улице Маяковского столкнулись питбайк Kayo и автомобиль «Нива», пострадали подростки 14 и 16 лет, ехавшие вместе.