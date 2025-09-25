В Колышлейском районе из-за детской шалости сгорел дом

25.09.2025 | 17:23

В Колышлейском районе за 2 дня случились 2 пожара.

22 сентября в селе Скрипицино пламя уничтожило нежилой дом. Причиной возгорания стала детская шалость с огнем, рассказали в МЧС.

23-го числа в селе Пограничном из-за перехлеста входящих в дом электроприводов вспыхнула сухая трава на прилегающей территории. По ней огонь распространился на хозяйственные постройки.

Никто из людей не пострадал.

Пожары из-за детских шалостей происходят в Пензенской области нередко. Так, в мае в поселке Краснооктябрьском Лунинского района сгорели деревянные гараж и беседка.

В апреле в селе Подгорном Башмаковского района огонь охватил срубовый сарай, погибли 15 телят.

В том же месяце в селе Козляковка Кузнецкого района из-за детских проделок оказались уничтожены дом и пристроенные к нему надворные помещения общей площадью 90 кв. м.