В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри

В поселке Евлашево Кузнецкого района из-за пожара пострадало здание магазина, где продавали спиртные напитки. ЧП случилось в четверг, 18 декабря.
В 18:07 спасатели получили сообщение о возгорании на улице Московской. Для ликвидации пламени привлекли 3 единицы техники.
«В результате пожара повреждено строение магазина на площади 40 кв. м», - рассказали в МЧС.
В ЧП никто не пострадал. По факту случившегося проводят проверку.
Ранее стало известно, что 18 декабря в селе Верхний Ломов случился пожар, при котором погиб 45-летний мужчина.
