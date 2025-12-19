В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри

19.12.2025 | 12:07

В поселке Евлашево Кузнецкого района из-за пожара пострадало здание магазина, где продавали спиртные напитки. ЧП случилось в четверг, 18 декабря.

В 18:07 спасатели получили сообщение о возгорании на улице Московской. Для ликвидации пламени привлекли 3 единицы техники.

«В результате пожара повреждено строение магазина на площади 40 кв. м», - рассказали в МЧС.

В ЧП никто не пострадал. По факту случившегося проводят проверку.

Ранее стало известно, что 18 декабря в селе Верхний Ломов случился пожар, при котором погиб 45-летний мужчина.