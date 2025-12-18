Вечером в четверг, 18 декабря, на улице Свободы в Пензе сгорел автомобиль, сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам проезжавших мимо водителей, пламя охватило «десятку». Горящую машину сняли на видео в 19:35.
Официальной информации о случившемся нет.
Днем 15 декабря на улице Злобина в Пензе после столкновения с другим автомобилем на дороге загорелась Kia. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.
4 декабря на трассе М-5 в Бессоновском районе, возле поворота на село Николо-Райское, во время движения вспыхнул самосвал.
23 ноября на 699-м километре трассы М-5 (рядом - поселок Лесной и село Архангельское) после ДТП загорелись 2 «Газели». Оба водителя погибли. 21 ноября на 690-м километре, недалеко от Городища, «Лада-Приора» врезалась в мостовое ограждение, вылетела в кювет, опрокинулась и вспыхнула. Водитель и 2 пассажира скончались на месте аварии.
