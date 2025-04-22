В Башмаковском районе из-за детской шалости погибло 15 телят

22.04.2025 | 16:49

Вечером в понедельник, 21 апреля, в Башмаковском районе случился пожар, в котором погибло 15 животных. На улице Овражной в селе Подгорном сгорел срубовый сарай площадью 24 кв. м.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 16:29, на место выехали 6 человек личного состава, они задействовали 2 спецмашины.

Находившиеся внутри телята погибли.

«Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

17 апреля в селе Козляковка Кузнецкого района также из-за детской шалости сгорели дом и пристроенные к нему надворные помещения общей площадью 90 кв. м.