В Верхнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина

В четверг, 18 декабря, в селе Верхний Ломов случился пожар, который унес жизнь человека.
Сообщение о ЧП спасатели получили в 12:31. На улице Дзержинского загорелся деревянный дом площадью 60 кв. метров.
Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники. Огонь уничтожил кровлю и помещения внутри дома. Спасатели обнаружили тело 45-летнего мужчины, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
16 декабря в Пензенской области при пожарах погибли два человека. Первое ЧП случилось в селе Дубровском Лопатинского района, жертвой стал 64-летний мужчина. Второе - в селе Монастырском Кузнецкого района. После тушения пламени обнаружили тело 67-летнего мужчины.
Новости по теме
- В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке
- В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри
- На улице Свободы в Пензе сгорел автомобиль
- Россиянка целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума
- Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе
- В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом
- На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня
- Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
- В Лопатинском районе случился смертельный пожар
Последние новости
- В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке
- В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри
- В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся
- На трассе М-5 под Кузнецком опрокинулась «Газель»
- На улице Свободы в Пензе сгорел автомобиль
- ДТП в Колышлейском районе: кабина МАЗа превратилась в груду металла
- В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом
- На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня
- В Кузнецком районе в ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка
- Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!