В Верхнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина

В четверг, 18 декабря, в селе Верхний Ломов случился пожар, который унес жизнь человека.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 12:31. На улице Дзержинского загорелся деревянный дом площадью 60 кв. метров.

Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники. Огонь уничтожил кровлю и помещения внутри дома. Спасатели обнаружили тело 45-летнего мужчины, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

16 декабря в Пензенской области при пожарах погибли два человека. Первое ЧП случилось в селе Дубровском Лопатинского района, жертвой стал 64-летний мужчина. Второе - в селе Монастырском Кузнецкого района. После тушения пламени обнаружили тело 67-летнего мужчины.

