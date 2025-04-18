В Кузнецком районе из-за детской шалости сгорел дом

В четверг, 17 апреля, в селе Козляковка Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:05.
На улице Графской сгорели нежилой деревянный дом и пристроенные к нему надворные помещения общей площадью 90 квадратных метров.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что на тушение пламени привлекались 10 человек личного состава и 4 спецмашины.
«По предварительным данным, пожар произошел из-за шалости с огнем детей», - пояснили в ведомстве. Никто из людей не пострадал.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
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