В Кузнецком районе из-за детской шалости сгорел дом

18.04.2025 | 09:33

В четверг, 17 апреля, в селе Козляковка Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:05.

На улице Графской сгорели нежилой деревянный дом и пристроенные к нему надворные помещения общей площадью 90 квадратных метров.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что на тушение пламени привлекались 10 человек личного состава и 4 спецмашины.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за шалости с огнем детей», - пояснили в ведомстве. Никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.