В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке

В пятницу, 19 декабря, в селе Анненково Кузнецкого района произошел пожар в зерносушилке.

Сообщение о ЧП на производстве на улице Чекалиной поступило спасателям в 7:37. В 8:25 объявили ранг пожара 1 БИС (означает, что сил одного гарнизона оказывается недостаточно для борьбы с пламенем, нужны дополнительные расчеты).

В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке

«В результате пожара повреждена металлическая конструкция зерносушилки на общей площади 40 кв. м», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ЧП никто не пострадал. Причины возгорания установят специалисты.

3 декабря похожий пожар случился в Кузнецке. В зерносушилке металлического элеватора хлебокомбината огонь уничтожил 40 тонн семян подсолнечника.

15 декабря в селе Средняя Елюзань Городищенского района произошел пожар в зерносушилке объемом 3 тонны.

