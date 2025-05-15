В Лунинском районе из-за детской шалости сгорели гараж и беседка

15.05.2025 | 11:11

В среду, 14 мая, в поселке Краснооктябрьском Лунинского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 11:56.

На улице Колхозной сгорел деревянный гараж площадью 16 квадратных метров, также пламя повредило деревянную беседку (3 квадратных метра).

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем.

«На тушение привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники МЧС России и муниципальной пожарной охраны р. п. Лунино», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

ЧП, случающиеся по вине детей, в последнее время перестали быть редкостью. Так, 21 апреля в селе Подгорном в Башмаковском районе из-за детской шалости сгорел срубовый сарай и погибли 15 телят.

17 апреля в селе Козляковка Кузнецкого района также из-за детских проделок оказались уничтожены дом и пристроенные к нему надворные помещения общей площадью 90 кв. м.