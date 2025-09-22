Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|12:21
Происшествия

Стало известно, кто погиб в ДТП с тягачом в Бессоновском районе

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в субботу, 20 сентября, на трассе в Бессоновском районе.

Авария произошла в 18:20 на 656-м километре М-5, рядом с селом Кижеватово. Столкнулись 3 автомобиля: Chevrolet Cruze c 51-летним мужчиной за рулем, Renault Duster с 70-летним и тягач Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Koluman S-3 с 54-летним.

Стало известно, кто погиб в ДТП с тягачом в Бессоновском районе

От удара легковые машины сильно деформировало. Водитель Renault скончался на месте, его 65-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

Также в медучреждение увезли мужчину, управлявшего Chevrolet, и 16-летнюю девушку, находившуюся в салоне.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
