Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер

В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 43-летнего электромонтера.
Согласно материалам дела, в конце ноября в одном из СНТ мужчина на высоте демонтировал электросети. Во время работ столб, на котором он находился, упал.
Электромонтер получил травмы, его госпитализировали. 6 декабря он скончался в медучреждении.
По факту нарушений требований охраны труда возбудили уголовное дело.
«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.
Новости по теме
- В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
- В Лопатинском районе случился смертельный пожар
- В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
- В Пензенской области снизился показатель детской смертности
- По факту нападения собак на девочку в Кузнецке возбудят уголовное дело
- Зашел в лифт за девочкой: пензенцу грозит от 12 лет лишения свободы
- В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
Последние новости
- ДТП в Колышлейском районе: кабина МАЗа превратилась в груду металла
- В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом
- На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня
- В Кузнецком районе в ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка
- Еще одна авария на сетях: тепловики приступили к ремонту на ул. Герцена
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- В Нижнеломовском районе пропал 66-летний пенсионер
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
- «Шестерка» врезалась в отбойник на Измайловском путепроводе
- В Лопатинском районе случился смертельный пожар
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!