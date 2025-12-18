Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер

18.12.2025 | 09:16

В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 43-летнего электромонтера.

Согласно материалам дела, в конце ноября в одном из СНТ мужчина на высоте демонтировал электросети. Во время работ столб, на котором он находился, упал.

Электромонтер получил травмы, его госпитализировали. 6 декабря он скончался в медучреждении.

По факту нарушений требований охраны труда возбудили уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.