Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала

19.12.2025 | 18:06

В Пензе будут судить 48-летнюю местную жительницу, которая сбила на автомобиле пенсионерку.

Авария случилась 9 марта на улице Мира в Пензе. По данным следствия, во дворе дома № 66 женщина на «Ладе-Гранте» сдавала задним ходом и наехала на 85-летнюю горожанку.

После произошедшего автомобилистка покинула место ДТП. Пенсионерка же скончалась в больнице от полученных травм.

В отношении женщины-водителя возбудили уголовное дело, свою вину она не признала.

Сейчас расследование завершено, материалы направлены в Первомайский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.