Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала

В Пензе будут судить 48-летнюю местную жительницу, которая сбила на автомобиле пенсионерку.
Авария случилась 9 марта на улице Мира в Пензе. По данным следствия, во дворе дома № 66 женщина на «Ладе-Гранте» сдавала задним ходом и наехала на 85-летнюю горожанку.
После произошедшего автомобилистка покинула место ДТП. Пенсионерка же скончалась в больнице от полученных травм.
В отношении женщины-водителя возбудили уголовное дело, свою вину она не признала.
Сейчас расследование завершено, материалы направлены в Первомайский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- При столкновении фур в Спасском районе погиб человек
- Придавило стеклом: пострадавшей пензячке выплатят компенсацию
- В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся
- На трассе М-5 под Кузнецком опрокинулась «Газель»
- В Верхнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина
- Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.
- Многодетная мать из Никольска будет отрабатывать долги по алиментам
- В Вадинске осудили четверых «черных археологов»
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
- ДТП в Колышлейском районе: кабина МАЗа превратилась в груду металла
Последние новости
- Жительница области пострадала из-за московского бездомного
- Многодетная мать из Никольска будет отрабатывать долги по алиментам
- В Вадинске осудили четверых «черных археологов»
- Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе
- Приехавшая в Пензу сельчанка приняла предложение о заработке и пожалела
- Пензячка вонзила нож в сожителя из-за телевизора
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- В Пензенском районе обокрали автомойку
- Девушка согласилась получить цветы и потеряла 1,2 млн рублей
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!