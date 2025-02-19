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Происшествия

В Пензе начата проверка после гибели 21-летнего парня на улице Мира

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В Пензе начали проверку по факту гибели 21-летнего горожанина. В среду, 19 февраля, он выпал с общего балкона 17-го этажа дома № 40а на улице Мира на Западной Поляне.

Сигнал о ЧП поступил в полицию в 12:48. Вскоре о трагедии в соцсетях рассказали очевидцы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки примут процессуальное решение, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

31 января похожее ЧП случилось на улице Лядова. Из окна дома № 50а выпала женщина.

В УМВД России по Пензенской области сообщили, что она получила травмы и была госпитализирована.

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