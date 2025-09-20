Пензенцы сообщили о жестком ДТП на улице Калинина

20.09.2025 | 10:23

Утром в субботу, 20 сентября, на улице Калинина, напротив ТЦ «Фортуна» столкнулись 2 легковых автомобиля.

О серьезной аварии в Сети сообщили очевидцы. Они опубликовали кадры с места происшествия. От удара у одной из легковых машин сильно деформировалась передняя часть. По словам горожан, в ДТП пострадали люди.

«Женщина в шоке. Ее врачи приводят в чувство», - написал очевидец.

Пока официальной информации о случившемся нет.

7 сентября на проспекте Победы у Монумента воинской и трудовой славы случилось ДТП с автобусом № 66 и «Ладой-Грантой». К столкновению привел резкий маневр водителя легковой машины. Он в последний момент решил перестроиться и свернуть на улицу Карпинского. От удара «Гранту» увело в сторону, она врезалась в дорожный знак и получила серьезные повреждения.