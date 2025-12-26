В китайских шинах обнаружили превышение нормы канцерогенов

26.12.2025 | 08:33

Эксперты Роскачества исследовали 6 торговых марок шин из Китая и 4 российских производителей. В китайских изделиях обнаружено превышение нормы канцерогенов в несколько раз.

Специалисты закупили шины на маркетплейсах и проверили их на содержание водородов области залива.

«Это научно обоснованный и гарантированный индикатор, закрепленный в действующем законодательстве. О чем он говорит? Показатель напрямую характеризует количество ароматических структур в резине, которые происходят из определенных масел-наполнителей», - поясняется на сайте Роскачества.

Если значение высокое, то это свидетельствует об использовании опасных высокоароматических масел (основной источник канцерогенных веществ, включая бенз(а)пирен). Низкий показатель означает, что при производстве применяли очищенные, безопасные масла.

Российские шины укладываются в норму (содержание опасных веществ в пределах 0,25%). В китайских обнаружили превышение в 3,2-7,7 раза.

Содержание водорода области залива не соответствует безопасным показателям во всех 6 проверенных марках шин от китайских производителей: Sunfull, HiFly, MIRAGE, Kustone, GoForm, Ovation.

Высокоароматические масла попадают в окружающую среду с микрочастицами износа шин. Молекулы в итоге оказываются в организме человека и окисляются в соединения, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами.

Переработка таких шин в материалы, которые используют для покрытия детских площадок или для добавления в асфальт, тоже опасна для здоровья людей.