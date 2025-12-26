В китайских шинах обнаружили превышение нормы канцерогенов

Эксперты Роскачества исследовали 6 торговых марок шин из Китая и 4 российских производителей. В китайских изделиях обнаружено превышение нормы канцерогенов в несколько раз.
Специалисты закупили шины на маркетплейсах и проверили их на содержание водородов области залива.
«Это научно обоснованный и гарантированный индикатор, закрепленный в действующем законодательстве. О чем он говорит? Показатель напрямую характеризует количество ароматических структур в резине, которые происходят из определенных масел-наполнителей», - поясняется на сайте Роскачества.
Если значение высокое, то это свидетельствует об использовании опасных высокоароматических масел (основной источник канцерогенных веществ, включая бенз(а)пирен). Низкий показатель означает, что при производстве применяли очищенные, безопасные масла.
Российские шины укладываются в норму (содержание опасных веществ в пределах 0,25%). В китайских обнаружили превышение в 3,2-7,7 раза.
Содержание водорода области залива не соответствует безопасным показателям во всех 6 проверенных марках шин от китайских производителей: Sunfull, HiFly, MIRAGE, Kustone, GoForm, Ovation.
Высокоароматические масла попадают в окружающую среду с микрочастицами износа шин. Молекулы в итоге оказываются в организме человека и окисляются в соединения, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами.
Переработка таких шин в материалы, которые используют для покрытия детских площадок или для добавления в асфальт, тоже опасна для здоровья людей.
Новости по теме
- Россиянам назвали правила безопасного доедания блюд с новогоднего стола
- В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин
- Россиян предупредили о повышающих риск инфаркта в новогодние праздники ошибках
- Машина для семьи: перечислены преимущества кроссовера Omoda C7
- Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи
- Россиянина ждал металлический «сюрприз» в печенье
- Аритмия и диабет: раскрыты риски для здоровья от недосыпа
- Водителей предупредили о неочевидных зимних штрафах
- Врач перечислил признаки переизбытка соли в рационе
- В Пензенской области утвердили предельную плату за техосмотр
Последние новости
- Сотрудники прокуратуры проверили школу Кузнецка, где не греют батареи
- Механизм компенсации расходов на сопровождение бойцов СВО расширен
- На трассе М-5 в Рамзае действует реверс из-за ДТП
- Врачи рассказали, что делать в случае заболевания гриппом
- 26 декабря в Пензенской области ожидается метель
- Составлен список вещей, которые лучше не дарить на Новый год
- Штрафы за задержку зарплаты захотели увеличить в 5 раз
- Пензенцев просят не мешать мусоровозам во время каникул
- В горэлектросети прояснили вопрос с освещением в сквере Лермонтова
- Одаренные дети будут добираться до «Артека» за счет бюджета
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!