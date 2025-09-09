Пожар на проспекте Победы: сгорел мясной магазин

09.09.2025 | 08:49

Утром во вторник, 9 сентября, на проспекте Победы в Пензе случился пожар. Кадры с места происшествия распространились в Сети.

Горожане рассказали, что возгорание случилось около 5:00 в мясном магазине в здании № 124Б, корпус 3.

По словам очевидцев, на место прибыли 2 пожарных машины, а также скорая и полиция. Спасатели быстро потушили огонь и не дали ему распространиться.

Магазин общей площадью 40 кв метров полностью выгорел. Ликвидацией пламени занимались 12 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

27 августа на проспекте Строителей в Пензе случился пожар в торговом павильоне по продаже шаурмы - горела система вентиляции на площади 2 кв. м. Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

12 августа пожар произошел в павильоне с пончиками на улице Московской, у ТЦ «Пассаж». Конструкция выгорела на площади 10 кв. м.