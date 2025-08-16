Пензенец попал в больницу после поездки в «Газели»

16.08.2025 | 11:48

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства травмирования пассажира в общественном транспорте.

По предварительным данным, в пятницу, 15 августа, в 15:32 на улице Тамбовской в «Газели», которой управлял 42-летний водитель, упал 48-летний мужчина.

Пассажир получил серьезные травмы, медики госпитализировали его.

Жители областного центра нередко попадают в больницу после поездки в общественном транспорте.

Так, 15 июля на улице Ленинградской в автобусе МАЗ, которым управлял 49-летний водитель, упала 61-летняя пассажирка. В итоге женщина оказалась на больничной койке.