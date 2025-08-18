Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|13:15
Происшествия

В Пензе спасатели освободили ребенка от металлической трубки

В Пензе семейной паре пришлось вызвать спасателей, чтобы освободить своего малолетнего ребенка.

Инцидент произошел в субботу, 16 августа, в 3-м проезде Можайского (Северная Поляна). Родители малыша позвонили по номеру 112, оттуда в 22:56 вызов передали в пожарно-спасательный центр (ППСЦ).

Ребенок надел на палец руки металлическую трубку. Самостоятельно освободить его мама и папа не смогли и позвонили профессионалам.

«Прибыв по адресу, спасатели с помощью слесарного инструмента сняли трубку с пальца ребенка. Медицинская помощь малышу не потребовалась», - сообщили в ППСЦ.

Сотрудникам центра нередко приходится помогать детям, попадающим в сложные ситуации. Так, 29 июля в селе Засечном Пензенского района мальчик засунул руку в монетоприемник автомата по продаже воды на улице Радужной и не смог вытащить. Его выручали спасатели.

15 июля на улице Бородина в Пензе рука ребенка застряла между кабиной и створкой лифта. Специалисты отжали дверь и освободили кисть.

23 июня родителям не удалось самостоятельно снять с головы годовалого малыша игрушку - пришлось разрезать изделие.

17 февраля помощь потребовалась трехлетней девочке, просунувшей палец в пластмассовую игрушку. А в ноябре прошлого года палец другого малыша потребовалось высвободить из металлического замка.

Источник — фото ППСЦ
