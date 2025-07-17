На ул. Бородина в Пензе ребенку зажало руку в лифте

17.07.2025 | 11:34

Вечером во вторник, 15 июля, на улице Бородина в Пензе с несовершеннолетним случилось ЧП в лифте. Сигнал об этом поступил спасателям в 20:38 от его матери.

Женщина рассказала, что рука ее ребенка застряла между кабиной и створкой лифта.

«Оперативно прибыв к месту происшествия, специалисты отжали дверь лифта и высвободили руку. Ребенку родственники вызвали скорую помощь», - сообщили в областном пожарно-спасательном центре.

Сотрудникам ППСЦ нередко приходится помогать детям, попадающим в сложные ситуации. Так, 23 июня родители не смогли самостоятельно снять с головы годовалого малыша игрушку - пришлось разрезать изделие.

17 февраля помощь потребовалась трехлетней девочке, просунувшей палец в пластмассовую игрушку. А в ноябре прошлого года палец другого малыша потребовалось высвободить из металлического замка.