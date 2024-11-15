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Происшествия

В детскую больницу вызвали спасателей, чтобы помочь ребенку

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В Пензе спасатели помогли малышу, палец которого застрял в металлическом замке. ЧП случилось в четверг, 14 ноября.

Юного пациента привезли в травмпункт детской областной больницы. Врачи позвонили в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели с помощью специального инструмента срезали замок и освободили палец ребенка», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Такие вызовы для специалистов центра не редкость. 27 октября в доме № 115 на улице Ладожской ребенок возился с деревянной игрушкой и засунул в отверстие палец. Тот застрял. Самостоятельно помочь малышу родители не смогли - выручили спасатели.

14 июля в ППСЦ обратилась пензячка, сообщившая, что палец ее 10-летней внучки застрял в дверном замке. Бабушка и другие родственники пытались его вытащить, но тщетно. Спасатели решили проблему.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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