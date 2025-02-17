В Пензе 3-летней девочке понадобилась помощь спасателей

17.02.2025 | 17:49

В понедельник, 17 февраля, пензенские спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в игрушке.

Заложницей ситуации оказалась трехлетняя девочка.

Родители малышки не смогли освободить руку от пластмассового изделия и обратились в центр обработки экстренных вызовов системы 112. Оттуда сигнал поступил спасателям.

«С помощью специального инструмента игрушка снята с пальца ребенка, медицинская помощь не потребовалась», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».

Такие случаи в Пензе не редкость. Так, в ноябре прошлого года спасатели помогли малышу, палец которого застрял в металлическом замке. В октябре они выручили юного пензенца, засунувшего палец в отверстие в деревянной игрушке.