Огонь уничтожил дом на улице Молодежной в Совхозе Заря

14.08.2025 | 16:49

В МЧС рассказали подробности пожара на улице Молодежной в Пензе (Совхоз Заря). Днем в четверг, 14 августа, там загорелся двухэтажный расселенный дом.

Сообщение поступило дежурному в 15:00. С пламенем боролись 20 пожарных, было задействовано 6 спецмашин.

Деревянное здание выгорело полностью на площади 225 кв. м. Пострадавших нет.

От сильной температуры у соседнего дома, в котором живут люди, частично оплавились окна, сообщили в МЧС.

11 августа на улице Ивановской в Терновке огонь полностью уничтожил строение размером 80 кв. м. При пожаре удалось спасти мужчину. Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.