В Совхозе Заря загорелся двухэтажный дом

14.08.2025 | 15:47

В четверг, 14 августа, на улице Молодежной в Пензе (Совхоз Заря) загорелся расселенный дом.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия. На видео из верхних окон двухэтажного строения вырывается пламя.

«Дом очень старый, и в нем давно никто не проживает», - отметил автор ролика.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на месте работают пожарные подразделения. Более подробная информация будет позже.

11 августа на улице Ивановской в Терновке загорелся частный дом. Огонь полностью уничтожил строение размером 80 кв. м. При пожаре удалось спасти мужчину. Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.