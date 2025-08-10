В Терновке на улице Ивановской загорелся частный дом

Днем в воскресенье, 10 августа, на улице Ивановской в Терновке случился пожар. Загорелся частный дом.
Кадры с места происшествия появились в Сети. На них видно, как огонь охватил деревянное строение и уничтожает крышу. Запечатлена работа сотрудников МЧС.
Официальной информации пока нет.
Очевидцы сообщили, что пожары в этом доме бывали и раньше. Один, например, тушили летом 2023 года. Тогда никто не пострадал.
«Это какой по счету раз он горит уже?» «Раз четвертый», «Если не 5-й, каждый год горит», - отметили пензенцы.
