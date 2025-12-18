Происшествия

В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом

В ночь на четверг, 18 декабря, в деревне Камайке Пензенского района сгорел частный дом.

Сигнал о пожаре на 2-й Дачной улице поступил в МЧС в 3:00. Огонь полностью уничтожил строение площадью 80 кв. м.

Никто из людей не пострадал.

«На тушение привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России», - сообщили в главном региональном управлении министерства. Кроме того, работали сотрудники областного пожарно-спасательного центра.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрического оборудования.

Источник — фото ППСЦ
